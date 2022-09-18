Глава Росатома: в МАГАТЭ знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС Глава Росатома: в отчеты МАГАТЭ добавляют политическую составляющую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Лихачев

Члены Международного агентства по атомной энергии прекрасно понимают, кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС, однако специалисты добавляют в отчеты политическую компоненту, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эта черта присуща большинству западных представителей при освещении СВО.

Они грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает. Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции — она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом, — считает Лихачев.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС. Против принятия документа проголосовали Россия и Китай, семь стран — Египет, Индия, Пакистан, Сенегал, Бурунди, ЮАР и Вьетнам — воздержались. Совет выразил сожаление в связи с присутствием российских сил на территории станции.

В постпредстве РФ документ назвали антироссийским и отметили, что в нем не говорится о постоянных обстрелах атомного объекта со стороны ВСУ. Члены миссии отметили, что страны Запада протащили в совете управляющих агентства антироссийское постановление с помощью голосования. По мнению представителей постпредства, МАГАТЭ старается выгородить Киев, которому оказывают поддержку западные государства.