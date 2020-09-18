Глава офиса Зеленского сообщил, когда закончится война в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4c7cc21e-fa56-11ea-ab67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Война на территории Донбасса закончится при президентстве Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Зеленский закончит войну в течение своей каденции. Ермак заявил, что у него нет в этом сомнений.

Также глава офиса Зеленского высказался относительно договорённостей между Киевом и Москвой, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе.

Это из сферы конспирологии. А конспирология всегда даёт такие идеи про какие-то тайные договорённости, — цитирует Ермака РИА Новости.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Как ранее писал NEWS.ru, рассуждения Киева о реинтеграции Донбасса после введённой им блокады смешны, считают в МИД РФ. Украина хочет не реинтеграции, а капитуляции региона, уверены в министерстве.