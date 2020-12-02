Глава минздрава ФРГ оценил регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech

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Вакцина против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech будет оперативно допущена к применению в Евросоюзе, заявил в ходе пресс-конференции глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Я уверен, что это может быть сделано быстро, — отметил Шпан, слова которого приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что допуск вакцины в Великобритании демонстрирует надлежащее качество препарата.

Великобритания 2 декабря сертифицировала вакцину от COVID-19. Разрешение на использование получил препарат производства Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на территории страны в течение следующей недели. Ожидается, что массовая вакцинация начнётся весной 2021 года.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что завод по производству российской вакцины против COVID-19 планируется построить в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ.