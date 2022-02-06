Глава Минобороны Украины оценил вероятность эскалации

Глава Минобороны Украины оценил вероятность эскалацииГлава Минобороны Украины Резников оценил вероятность эскалации как низкую
Вероятность эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент является низкой, заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, страна контролирует ситуацию с военными учениями России и Белоруссии, действует скоординировано для исключения любых провокаций, а также проводит учения с оборонным оружием, которое ей прислал Запад.
Резников
Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать всё должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая, — цитирует слова министра обороны пресс-служба военного ведомства страны.
Публикации о почти полной готовности России к вторжению на Украину и предполагаемых жертвах появились ранее в The New York Times, The Washington Post и Reuters. Авторы считают, что в этой войне могут погибнуть до 85 тысяч человек. При этом большую часть жертв — от 20 тысяч до 50 тысяч человек — составят мирные жители. Потери России они оценили в 3–10 тысяч военнослужащих.