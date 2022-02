Глава Минобороны Украины оценил вероятность эскалации

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вероятность эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент является низкой, заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, страна контролирует ситуацию с военными учениями России и Белоруссии, действует скоординировано для исключения любых провокаций, а также проводит учения с оборонным оружием, которое ей прислал Запад.

Резников подчеркнул , что Украина обладает всей информацией и реалистично оценивает ситуацию.

Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать всё должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая, — цитирует слова министра обороны пресс-служба военного ведомства страны.

Публикации о почти полной готовности России к вторжению на Украину и предполагаемых жертвах появились ранее в The New York Times, The Washington Post и Reuters. Авторы считают, что в этой войне могут погибнуть до 85 тысяч человек. При этом большую часть жертв — от 20 тысяч до 50 тысяч человек — составят мирные жители. Потери России они оценили в 3–10 тысяч военнослужащих.