Глава Минобороны Украины оценил вероятность эскалации

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что цены на газ в Европе в шесть — десять раз выше, чем год назад. По словам представителя ЕС, цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне. При этом еврочиновник обвинил российский «Газпром» в отказе осуществлять дополнительные поставки газа в Европу. Об этом он написал в своём блоге на сайте ЕСВС.

Цены на газ в ЕС в шесть — десять раз выше, чем год назад, что создаёт большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке...