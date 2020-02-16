https://static.news.ru/photo/27aec3e2-50b0-11ea-a302-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Странам Евросоюза необходимо сражаться за «блистательную идею» западного сообщества. Такое мнение высказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она подчеркнула, что союзные государства должны стать в этом отношении более дееспособными.

Развить способность действовать — это домашнее задание для Германии и европейских органов власти в рамках НАТО и за его пределами, — цитирует Lenta.ru интервью Крамп-Карренбауэр телеканалу ZDF.

Глава Минобороны рассказала, что перед началом Мюнхенской конференции по безопасности представители 13 стран-членов международной коалиции против «Исламского государства» (запрещено в России) встретились с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и выразили готовность продолжать борьбу против террористической организации.

Ранее NEWS.ru писал, что Крамп-Карренбауэр назвала Германию частью «ядерного зонтика». По её словам, государство нуждается в увеличении военных расходов до 2% ВВП.