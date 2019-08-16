https://static.news.ru/photo/fabe7802-c052-11e9-a226-fa163e074e61_660.jpg Пласидо Доминго Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполняющий обязанности министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао считает, что не стоит делать поспешных выводов относительно обвинений Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Чиновник обратил внимание, что претензии исходят от анонимных лиц и не подкреплены доказательствами.

Думаю, что когда кто-то делает заявления, для этого есть какая-то причина, но он должен доказать это, поскольку речь идёт о добром имени и стиле поведения человека, — цитирует Гирао El Mundo .

Исполняющий обязанности министра подчеркнул, что ему «не нравятся анонимные обвинения», добавив, что уважает права женщин, сообщивших о домогательствах со стороны певца.

В правовой системе существует презумпция невиновности, — напомнил Гирао.

По его убеждению, иногда из-за сообщений в телевизионных новостях человек оказывается скомпрометирован в глазах общества. Чиновник также обратил внимание на ущерб для репутации, который могут нанести подобные случаи.

Как писал News.ru, ранее девять женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Певец допускал непристойное поведение в обмен на обещания получить определённые роли.

Сам 78-летний Доминго отметил, что «обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают», добавив, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.

После скандала было объявлено, что Доминго не будет выступать на премьерном концерте Симфонического оркестра штата Филадельфия.