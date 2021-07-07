Глава МИД Венгрии назвал ошибкой одобрение ЕС вакцин с позиции геополитики

«Большой ошибкой Брюсселя» назвал взгляд Евросоюза на вопрос одобрения вакцин против коронавируса с идеологической и геополитической точек зрения глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Свою позицию он высказал в интервью «Известиям».

Думаю, большая ошибка Еврокомиссии с самого начала заключалась в том, что она смотрела на вакцины с идеологической и геополитической точек зрения. Если в допандемийное время доктор выписывал мне рецепт, я шёл в аптеку за лекарством и не смотрел на то, кто произвел препарат и из какой он страны. Это новый феномен — спрашивать, кто создал вакцину, — заявил дипломат.

По словам Сийярто, венгерские эксперты считают российскую вакцины от коронавируса «Спутник V» безопасной и эффективной, она применяется в стране для вакцинации населения. Глава венгерского МИД подчеркнул, что для его государства вакцина является способом спасти жизнь, поэтому эксперты посещали и Россию, и Китай, знакомились с производством препаратов и изучили тысячи страниц документации, чтобы вакцины получили одобрение в Венгрии. Однако Брюссель изначально пошёл другим путём.

Брюссель же до сих пор вкладывает в вакцинацию геополитический и идеологический смысл. К примеру, ВОЗ одобрила китайский препарат Sinopharm. Однако некоторые европейские страны не выказали никакого энтузиазма на этот счёт — они, напротив, раскритиковали организацию. С моей точки зрения, это довольно лицемерно, — отметил Сийярто.

Российская вакцина «Спутник V» была одобрена для применения в Венгрии в феврале 2021 года. Также в стране используют препараты от американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, а также англо-шведскую вакцину AstraZeneca.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что самым коренным народом Украины являются венгры.