https://static.news.ru/photo/b6bc5f5a-ddff-11e9-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может состояться в середине октября текущего года. Речь идёт о различных сроках, которые устроят всех участников процесса, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По словам дипломата, в ближайшее время трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласует текст для грядущего саммита.

Я думаю, что в ближайшее время (или в формате видеоконференции, или они ещё раз соберутся в Минске) этот текст всё же согласуют, — цитирует чиновника телекомпания « Громадське ».

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается с 2014 года, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. За время своей работы она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки в регионе не заканчиваются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. По его словам, самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки». Он выразил уверенность, что на ней будет решено множество важных и сложных вопросов.

Политик отметил, что главы государств обсудят все пункты договора и «формулу Штайнмайера» (предложения экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса). Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе, писал News.ru.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выдвижение Украиной дополнительных условий для подписания «формулы Штайнмайера» является нарушением заключённых ранее договорённостей.