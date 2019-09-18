https://static.news.ru/photo/cc87079e-da27-11e9-b5a6-fa163e074e61_660.jpg Глава МИД ДНР Наталья Никонорова Фото: vk.com/middnr

Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 1 октября.

Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 1 октября 2019 года, — говорится в сообщении пресс-службы МИДа самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается с 2014 года, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. За время своей работы она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки в регионе не заканчиваются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. По его словам, самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки». Он выразил уверенность, что на ней будет решено множество важных и сложных вопросов.

Политик отметил, что главы государств обсудят все пункты договора и «формулу Штайнмайера» (предложения экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса). Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе, писал News.ru.