Глава МИД Украины обвинил Москву в эскалации конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/f185a236-930c-11eb-a010-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совместно с государствами-партнёрами фиксируют системной обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Украина и партнёры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня, — цитирует «Интерфакс» украинского министра.

По его словам, нынешняя эскалация является самой масштабной за последние годы. Кроме того, по мнению Кулебы, российская сторона завела ситуацию в Донбассе в тупик, единственным выходом из которого является дипломатия.

Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня, — заключил Кулеба.

Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в традиционной «игре мускулами» в Донбассе, подчеркнув, что Вооружённые силы его страны «всегда готовы к любым провокациям».