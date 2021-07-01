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Глава МИД Польши посоветовал Украине искать новые источники газа

18:15, 01 июля 2021
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау Фото: Leszek Szymański/Global Look Press
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В связи с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» Украине необходимо искать новые источники, а также инфраструктуру для получения газа. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Его слова приводит ТАСС.

Рау напомнил, что Польша выступает против «Северного потока — 2». Страна планирует использовать трубопровод Baltic Pipe для диверсификации поставок газа. 

Единственный выход — создание аналогичного решения для Украины, ситуации, когда она изначально получала бы газ из другого источника, чем Россия, и не получала его посредством системы газопроводов, который Россия может так или иначе контролировать, — подчеркнул Рау на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее Рау заявил, что Киев должен получить большую компенсацию за якобы образующийся дефицит в области безопасности в связи с запуском российского газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что Украина после завершения строительства газопровода окажется в вакууме с точки зрения безопасности.

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