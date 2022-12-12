Глава МИД Италии Таяни: страны ЕС близки к согласованию потолка цен на газ

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Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страны Евросоюза (ЕС) почти достигли соглашение по потолку цен на газ, передает агентство ANSA. Он добавил, что над проектом упорно работает министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин. Глава внешнеполитического ведомства при этом не уточнил, о какой сумме идет речь.

Наш министр Пикетто-Фратин упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ, и мы почти достигли этого, — сказал Таяни.

Италия была в числе стран, которые выступали за снижение потолка цен на российский газ.

В Евросоюзе представители 12 стран потребовали снизить потолок цен на российский газ, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. В материале издания отмечалось, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение. Предложение было отправлено за четыре дня до экстренной встречи глав энергетических ведомств Евросоюза, которые должны согласовать этот вопрос.