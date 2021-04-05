Глава МИД ДНР: Украина ждёт от США разрешения наступать в Донбассе

https://static.news.ru/photo/03f6e4cc-96a8-11eb-96ba-96000091f725_660.jpg Наталья Никонорова Фото: natalia.nikonorova/facebook.com

Украинские власти ожидают от Вашингтона разрешения на применение силового сценария в Донбассе и рассчитывают на поддержку оружием и финансами. Об этом заявила глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

В медийной плоскости эта эскалация нагнетается Киевом, чтобы попросить у США разрешения наступать, возможно, попросить поддержки: ещё больше оружия, инструкторов, естественно, финансовой и административной помощи, — сказала министр РИА Новости.

По мнению Никоноровой, от того, даст ли Вашингтон разрешение, согласится ли оказать помощь, будет зависеть решение украинской стороны о наступлении в Донбассе. Она предположила, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Штатов некий карт-бланш или согласование силового сценария.

Некоторое время назад в ДНР отметили, что ВСУ стали чаще обстреливать территорию республики. Её глава Денис Пушилин предположил, что украинская сторона может начать полномасштабную атаку, поскольку у неё всё готово для этого.

Ранее NEWS.ru писал, что делегация Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) отказалась ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. В Киеве заявили, что к Белоруссии нет доверия, поскольку она находится под влиянием России и позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины.