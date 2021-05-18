Глава МИД Австрии ответил на «проклятия» Эрдогана

https://static.news.ru/photo/951b9ee0-b7cb-11eb-8961-96000091f725_660.jpg Александр Шалленберг Фото: (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Global Look Press

Конфликт на Ближнем Востоке нельзя разрешить с пеной у рта, а турецкому правительству необходимо внести свой вклад в деэскалацию ситуации. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передаёт РИА Новости.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства ответил на высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прокомментировал решение властей Австрии поднять флаг Израиля над некоторыми федеральными зданиями в Вене и «проклял» правительство европейской страны.

Шалленберг подчеркнул, что ХАМАС является террористической группировкой, которой нельзя позволять навязывать другим закон действия. Турция, по его мнению, продемонстрировала ужасающее понимание права, адресовав австрийской стороне проклятия.

Также в МИД рассказали, что турецкий посол был вызван в ведомство после заявления Эрдогана.

После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии, — рассказали в министерстве.

Ранее Эрдоган подверг критике американского лидера Джо Байдена за военную поддержку Израиля. Журналисты спросили у политика, как он прокомментирует продажу еврейскому государству высокоточного оружия на сумму $735 млн со стороны США. На что турецкий лидер заявил, что Байден, к сожалению, пишет историю своими окровавленными руками.