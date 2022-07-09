Глава ЛНР посмертно наградил Жириновского за поддержку Донбасса Пасечник посмертно наградил Жириновского почетным знаком ЛНР

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посмертно наградил российского политика Владимира Жириновского почетным знаком ЛНР, пишет URA.RU в Telegram-канале. Он отметил, что лидер ЛДПР многое делал для развития и восстановления республики.

По словам Пасечника, Жириновский также активно поддерживал население Донбасса в трудные для него годы.

В апреле 2022 года глава ЛНР выразил соболезнования в связи с кончиной политика. Он отмечал, что лидер ЛДПР приложил много усилий для защиты русского мира по всей планете и всегда оставался настоящим патриотом своей родины.

Жириновский скончался 6 апреля. Причиной смерти стали тяжелые последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.