Глава ЛНР направит Путину документ о вхождении республики в состав России Глава ЛНР попросит Путина рассмотреть вопрос о включении республики в число субъектов России

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что направит президенту России Владимиру Путину документ о вхождении ЛНР в состав РФ. За присоединение республики к РФ проголосовали 98,42% избирателей.

Сегодня, 28 сентября, я подготовлю соответствующий документ в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законом порядке о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта РФ, — написал Пасечник.

Он отметил, что за присоединение к РФ проголосовали более полутора миллионов жителей ЛНР. По словам Пасечника, они «выбрали светлое и процветающее будущее».

Ранее стало известно, что в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где также проходили референдумы, за присоединение к России высказались 99,23%, 93,11% и 87,05% избирателей соответственно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители этих регионов тем самым обезопасили себя от геноцида. По его словам, этот шаг позволит строить совместные планы на будущее.