Глава канцелярии Меркель заявил, что пандемия продлится до конца года

Пандемия коронавируса продлится по меньшей мере до конца 2020 года, заявил руководитель канцелярии федерального канцлера Германии Хельге Браун.
Он отметил, что жители ФРГ вели себя образцово и соблюдали введённые из-за вспышки коронавируса ограничения. Это привело к снижению числа новых случаев заражения.
Сейчас мы не живём в послепандемийное время — скорее, мы находимся в середине пандемии, которая будет с нами некоторое время — по крайней мере, в этом году, и это очень оптимистичный прогноз, — заявил глава канцелярии Ангелы Меркель в беседе с радиостанцией Deutschlandfunk.
Ранее сама Меркель заявила, что ФРГ находится в самом начале пути. По её словам, страна преодолела первую фазу пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.
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