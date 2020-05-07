Глава канцелярии Меркель заявил, что пандемия продлится до конца года

https://static.news.ru/photo/3d87c1a4-903f-11ea-8abc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Пандемия коронавируса продлится по меньшей мере до конца 2020 года, заявил руководитель канцелярии федерального канцлера Германии Хельге Браун.

Он отметил, что жители ФРГ вели себя образцово и соблюдали введённые из-за вспышки коронавируса ограничения. Это привело к снижению числа новых случаев заражения.

Сейчас мы не живём в послепандемийное время — скорее, мы находимся в середине пандемии, которая будет с нами некоторое время — по крайней мере, в этом году, и это очень оптимистичный прогноз, — заявил глава канцелярии Ангелы Меркель в беседе с радиостанцией Deutschlandfunk.

Ранее сама Меркель заявила, что ФРГ находится в самом начале пути. По её словам, страна преодолела первую фазу пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.