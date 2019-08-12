https://static.news.ru/photo/219cd6ce-bd0d-11e9-89e2-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко о попытке рейдерского захвата телеканала «Прямий» являются попыткой уйти от ответственности. Об этом заявил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

Он категорически отверг обвинения бывшего лидера страны в давлении следователей на журналистов.

К сожалению, Пётр Алексеевич из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, но и искажением информационной реальности, если ему это выгодно, — написал Труба в Telegram .

Он подчеркнул, что в ГБР «нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала „Прямий“, тем более его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное».

В то же время, уточнил Труба, ведомство расследует обстоятельства возможного уклонения от уплаты налогов при продаже канала бывшему народному депутату Владимиру Макеенко.

Разницу он назвал очевидной и заверил, что следственные действия не препятствуют деятельности журналистов.

Ранее, как писал News.ru, Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала. Инициатором этого он назвал юриста Андрея Портнова, который в период правления Виктора Юнуковича работал замглавы администрации президента Украины. Бывший глава государства также утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или управлению телеканалом.