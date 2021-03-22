Глава европейского дипкорпуса рассказал о принципах сотрудничества с РФ

https://static.news.ru/photo/cae2cbce-8b30-11eb-83ae-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: facebook.com/conjosepborrell

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС в отношениях с Россией намерены придерживаться принципов, предполагающих сотрудничество при сохранении санкций.

Дипломат, выступая после заседания совета МИД Евросоюза, подчеркнул, что такой формат отношений сохранится до тех пор, пока Москва не выполнит все условия, предусмотренные Минскими соглашениями об урегулировании конфликта на востоке Украины, передаёт РИА Новости. Боррель посетовал, что за шесть лет Россия так и не выполнила все пункты соглашения.

Глава евродипломатии добавил, что министры иностранных дел стран ЕС подтвердили приверженность пяти принципам отношений с РФ, впервые озвученным в 2016 году. Принципы включают выполнение Минских соглашений, развитие сотрудничества по международным вопросам, поддержку гражданского общества в России, обеспечение энергетической безопасности Европы и укрепление сотрудничества с восточными партнёрами Евросоюза.

Ранее ЕС ввёл санкции в отношении главы правительства Чечни Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева, писал NEWS.ru. Россиян обвинили в преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике.