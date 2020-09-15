Глава Еврокомиссии поддержала создание аналога «акта Магнитского»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею о создании в ЕС нового санкционного режима для введения рестрикций за нарушения прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.
Этот дом (Европарламент. — NEWS.ru) много раз призывал к европейскому «акту Магнитского». Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с предложением, — приводит РИА Новости слова главы ЕК.
Ранее NEWS.ru писал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением назвать европейский аналог «акта Магнитского» в честь российского оппозиционера Алексея Навального, которого, по версии Запада, в России отравили «Новичком».
В Госдуме РФ назвали «странным» предложение сделать из Навального «бренд» глобального режима санкций за нарушение прав человека.