Глава Еврокомиссии поддержала создание аналога «акта Магнитского»

https://static.news.ru/photo/e6373344-f7fe-11ea-9137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Winfried Rothermel/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею о создании в ЕС нового санкционного режима для введения рестрикций за нарушения прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.

Этот дом (Европарламент. — NEWS.ru) много раз призывал к европейскому «акту Магнитского». Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с предложением, — приводит РИА Новости слова главы ЕК.

Ранее NEWS.ru писал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением назвать европейский аналог «акта Магнитского» в честь российского оппозиционера Алексея Навального, которого, по версии Запада, в России отравили «Новичком».

В Госдуме РФ назвали «странным» предложение сделать из Навального «бренд» глобального режима санкций за нарушение прав человека.