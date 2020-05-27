Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своей страницы в Twitter

https://static.news.ru/photo/fde8e6f2-81a5-11e9-9026-fa163e074e61_660.jpg Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Хакеры взломали страницу в сети Twitter, которая принадлежит главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину.

Ставлю в известность всех подписчиков в социальных сетях: взломан мой аккаунт в Twitter, — написал политик в своём Telegram-канале.

По словам главы ДНР, мошенники распространяют на его странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри республики. Пока Пушилину не удалось восстановить доступ.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Майдана.

Ранее, как писал NEWS.ru, хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и отправили расистские и оскорбительные твиты подписчикам, которых у него 4,2 млн. Некоторые из сообщений были активны полчаса, прежде чем компания Twitter удалила их.