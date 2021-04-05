«Стреляют»: глава ДНР обвинил Украину в уклонении от переговоров

Урегулировать конфликт в Донбассе возможно только путём прямых переговоров, которые невозможны из-за нежелания украинской стороны вести политическую дискуссию. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, Киев практически заблокировал такую возможность и постоянно затягивает выполнение политической части соглашений.
По сути, они это связывают с тем, что ещё нет режима прекращения огня, но при этом сами стреляют, — сказал глава ДНР в комментарии RT.
Он отметил, что украинская сторона в политической подгруппе Трёхсторонней переговорной группы не согласовывает дорожную карту и блокирует работу остальных подгрупп, в том числе усилия по обмену пленными.
Ранее NEWS.ru писал, что Пушилин назвал наиболее вероятные направления ударов украинских силовиков. Это, по данным разведки, расположенная севернее Донецка Горловка и южное направление. Тем не менее, заверил он, Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики к таким атакам готова.