«Стреляют»: глава ДНР обвинил Украину в уклонении от переговоров

https://static.news.ru/photo/1047eada-9637-11eb-b584-96000091f725_660.jpg Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Урегулировать конфликт в Донбассе возможно только путём прямых переговоров, которые невозможны из-за нежелания украинской стороны вести политическую дискуссию. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, Киев практически заблокировал такую возможность и постоянно затягивает выполнение политической части соглашений.

По сути, они это связывают с тем, что ещё нет режима прекращения огня, но при этом сами стреляют, — сказал глава ДНР в комментарии RT.

Он отметил, что украинская сторона в политической подгруппе Трёхсторонней переговорной группы не согласовывает дорожную карту и блокирует работу остальных подгрупп, в том числе усилия по обмену пленными.

Ранее NEWS.ru писал, что Пушилин назвал наиболее вероятные направления ударов украинских силовиков. Это, по данным разведки, расположенная севернее Донецка Горловка и южное направление. Тем не менее, заверил он, Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики к таким атакам готова.