Глава дипломатии Евросоюза подтвердил расширение санкций за права человека

https://static.news.ru/photo/025575ee-8aef-11eb-ba18-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: twitter.com/josepborrellf

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС подтвердил, что министры утвердят расширенный список за серьёзные нарушения прав человека в мире. Встреча проходит в Брюсселе 22 марта.

У нас будет видеоконференция с [Верховным комиссаром ООН по правам человека] Мишель Бачелет. Мы запустим стратегический диалог между ЕС и ООН по правам человека в мире. Мы вновь задействуем режим за нарушения прав человека. Об этом я сообщу после встречи, когда министры согласуют пакет [санкций], — заявил Боррель.

Меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов на территории ЕС. Евросоюз 2 марта 2021 года впервые ввёл санкции согласно новому глобальному режиму за нарушение прав человека, принятого в декабре 2020-го, но до недавнего времени ни разу не применял его.

Под санкциями в начале марта оказались четыре гражданина РФ за арест оппозиционера Алексея Навального. Это руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников, передаёт РИА Новости.

До этого СМИ сообщали, что в расширенный перечень могут добавить 11 физических лиц и четыре организации, в том числе из КНР, РФ, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи и Эритреи.

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