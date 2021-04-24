Глава Чехии назвал возможные причины взрывов во Врбетице

https://static.news.ru/photo/8849c32e-a5a9-11eb-bbe0-96000091f725_660.jpg Милош Земан Фото: Ondrej Deml/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице, заявил президент Чехии Милош Земан 25 апреля во время телеобращения. Политик отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении шести лет. Он призвал дождаться итогов расследования инцидентов в 2014 году прежде, чем делать выводы.

Земан добавил, что болгарский предприниматель Эмилиян Гебрев также связан со взрывами, передают телеканалы TV Prima и CNN Prima News. Лидер отметил, что инциденты во Врбетице могут быть частью игры спецслужб, которая может обернуться серьёзными последствиями для республики.

Накануне Прага обвинила Москву к причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. Якобы взрыв устроили два россиянина: Руслан Боширов и Александр Петров, которых чешские власти называют агентами спецслужб. Они попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не предоставлено. 17 апреля из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва ответила зеркально и выслала 20 сотрудников посольства Чехии.