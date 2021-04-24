Глава Чехии назвал возможные причины взрывов во Врбетице

Неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице, заявил президент Чехии Милош Земан 25 апреля во время телеобращения. Политик отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении шести лет. Он призвал дождаться итогов расследования инцидентов в 2014 году прежде, чем делать выводы.
Земан добавил, что болгарский предприниматель Эмилиян Гебрев также связан со взрывами,
Накануне Прага обвинила Москву к причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. Якобы взрыв устроили два россиянина: Руслан Боширов и Александр Петров, которых чешские власти называют агентами спецслужб. Они попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не предоставлено. 17 апреля из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва ответила зеркально и выслала 20 сотрудников посольства Чехии.