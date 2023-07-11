Глава BBC впервые высказался о шокировавшем Сунака секс-скандале Глава BBC заявил о приостановке внутреннего расследования секс-скандала с ведущим и подростком

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Гендиректор BBC Тим Дэви заявил, что скандал вокруг телеведущего, отстраненного от работы из-за обвинений в покупке интимных фото у подростка, наносит явный ущерб корпорации, пишет Daily Mail. Дэви сообщил журналистам, что полиция попросила приостановить внутреннее расследование BBC.

BBC часто переживает довольно болезненные и трудные моменты. Это явно вредит BBC, это не очень хорошая ситуация, — заявил Дэви.

Глава BBC также признался, что до сих пор не разговаривал с телеведущим, с момента первой жалобы на которого прошло два месяца. По данным The Sun, один из членов семьи 18 мая явился в офис BBC, чтобы пожаловаться на поведение журналиста, а на следующий день семья молодого человека направила запрос в отдел обработки жалоб.

По информации газеты, за два месяца отдел обработки жалоб корпорации только дважды пытался связаться с родственниками мальчика по электронной почте и телефону. Ведущего отстранили от эфира только после того, как редакция The Sun обратилась в пресс-службу BBC, сообщив, что за три года подросток получил от ведущего 35 тысяч фунтов в обмен на свои интимные снимки.

Сам подросток, как писала Daily Mail, отрицает, что между ним и телеведущим «было что-то незаконное». Однако мать и отчим ребенка утверждают, что собрали «досье», включая банковские транзакции и скриншоты переписки между ведущим и мальчиком. Отчим подчеркнул, что просто хочет, чтобы мужчина перестал присылать деньги, потому что его сын тратит их на наркотики.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал шокирующим и вызывающим озабоченность секс-скандал вокруг ведущего BBC. При этом Сунак заявил, что имя телезвезды ему не известно.

Законы о конфиденциальности не позволяют вещательным компаниям и газетам называть имя ведущего. Daily Telegraph сообщила, что звезда BBC наняла специалистов по конфиденциальности и юристов в Harbottle & Lewis — той же фирме, которую использует королевская семья — в попытке сохранить свою репутацию и работу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.