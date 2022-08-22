Глава Авдеевки заявил, что часть жителей ждет российские войска Глава Авдеевки Барабаш: многие из местных жителей ждут прихода российской армии

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава подконтрольного Киеву села Авдеевка Виталий Барабаш в интервью Politico не стал отрицать, что многие из местных граждан ждут когда российские войска зайдут на территорию населенного пункта. По его словам, несмотря на объявленную властями Украины эвакуацию, значительная часть населения отказалась покидать дома и продолжает прятаться в подвалах без света и отопления.

Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых возможностей. <...> Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России, — рассказал Барабаш.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что правительство страны серьезно рассматривает вопрос о массовой эвакуации населения. По ее словам, проблема будет ощущаться наиболее остро с приближением зимы.

18 августа Народная милиция Донецкой Народной Республики при поддержке артиллерии взяла под контроль шахту «Бутовка» на Авдеевском направлении. Командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь сообщил, что это важная высота, которая использовалась ВСУ в качестве наблюдательного пункта и огневой точки. По его словам, бои за нее были «тяжелыми, но пехота справилась».