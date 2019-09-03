Глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал о своих впечатлениях, оценил инвестиционную привлекательность Дальнего Востока рассказал о том, как Россия могла бы привлечь в регион европейские компании.

Инвестиции в Дальний Восток

- Господин Шауфф, вы принимаете участие в Восточном экономическом форуме. Означает ли это, что европейские компании проявляют интерес к российскому Дальнему Востоку? Можно ли ожидать подписания контрактов или меморандумов между европейскими и российскими компаниями «на полях» ВЭФ?

- Я думаю, об этом стоит спросить у компаний в индивидуальном порядке. Сам я впервые нахожусь во Владивостоке и хочу сказать, что приятно удивлён тем, что здесь увидел. Вчера, например, я был на мероприятии, в рамках которого регионы Дальнего Востока рассказывали о себе. Если посмотреть на изменения, особенно в области прямых инвестиций, то, откровенно говоря, Дальний Восток развит не плохо. Несмотря на небольшую численность населения, проживающего на этой территории, размер прямых инвестиций за последние годы составил четверть от их общего объёма в Россию. В целом показатели нельзя назвать плохими. Главная проблема заключается в том, что основная часть инвестиций сконцентрирована в сфере добычи природных ресурсов. Основным вызовом для региона станет привлечение европейских и в целом западных инвестиций в производство и современные технологии. Это то, над чем необходимо работать.

- Каким образом, на ваш взгляд, Россия могла бы привлечь европейских инвесторов в регион Дальнего Востока?

- Конечно, это вопрос инвестклимата в целом. Необходимо, чтобы ситуация была предсказуемой, и чтобы европейским компаниям была обеспечена устойчивая бизнес-среда. Касательно Дальнего Востока, важно, чтобы компании были в большей степени информированы относительно существующих здесь возможностей. С географической точки зрения это - привлекательный регион. С культурологической точки зрения он -европейский, но вместе с тем Дальний Восток находится на стыке с Азией. Разумеется, Азия - это огромный рынок.

- Говоря о возможных европейских инвестициях в регион Дальнего Востока, какие сферы кажутся наиболее перспективными?

- Как я уже сказал, производство является важной сферой. Также стоит отметить, что Дальний Восток - это хаб для импорта и экспорта. Как я понимаю, российские власти хотели бы продвигать проекты цифровой сферы на Дальнем Востоке. Так что, возможности есть в разных областях.

Антироссийские санкции

- Возвращаясь к проблеме инвестиционного климата: новые санкции США в отношении России нанесли по нему удар. Насколько пострадали европейские компании?

- Если мы говорим о санкциях, то существует два аспекта. Так, есть санкции, которые были введены ещё в 2014 году, и европейские компании научились работать в этих условиях. Хотя, конечно, было бы лучше, если бы санкций не было. Надеюсь, что мы придём к решению украинского конфликта и их действие будет прекращено. Второй аспект - санкции, которые были введены США в 2017 году, и те, что за ними последовали. В этом отношении очень сложно предсказать следующие шаги Вашингтона.

- В настоящее время прорабатывается возможность проведения саммита стран «нормандской четверки». По вашему мнению, такая встреча может приблизить перспективу снятия санкций с России?

- Мне сложно дать на это ответ. Конечно, лучше, когда лидеры стран «нормандской четверки» говорят друг с другом, тем более, что на Украине к власти пришёл новый президент. Надеюсь, это послужит хорошим стартом для конструктивного подхода к проблеме. Всем сторонам необходимо предпринимать шаги.

- В последние годы, можно сказать, наблюдается снижение числа европейских компаний, работающих в России в связи с санкциями

- В целом из-за развития экономической ситуации в стране мы наблюдаем, что небольшие компании уходят из России и закрывают свои офисы в стране. Но, если посмотреть на ситуацию с инвестициями, особенно в производство и продажи, дистрибуцию, то я бы не сказал, что многие инвесторы будут уходить из России. В этом году были реализованы два инвестиционных проекта: в Подмосковье открылся завод по производству Mersedes-Benz и анонсировано совместное производство каркасов кабин для автомобилей «КамАЗа» и Diamer в Набережных Челнах. Также Total инвестирует в энергетический сектор, в частности в проект «Ямал-СПГ». Конечно, инвестиции есть, но необходимы улучшения особенно в отношении международной политики и геополитических отношений.

- В целом видите ли вы возможности для улучшения ситуации с инвестициями в ближайшем будущем?

- Очень сложно сказать. Все зависит от политического процесса, а он сейчас непредсказуем.