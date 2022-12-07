Германию вновь путчит

Фото: Alexander Pohl/Alto Pres/Global Look Press

Со времен неустойчивой Веймарской республики и нацистского пивного путча в Мюнхене в Германии ничего подобного не было. И вот опять случилось. Власти ФРГ объявили о широкой полицейской операции, направленной якобы против таинственной организации, готовившей страшные вещи. Захват здания бундестага, арест депутатов, а также обращение к нации. Что касается судьбы самого канцлера Шольца, то тут пока ясности нет. То ли заговорщики планировали его захват, то ли нет. И все их усилия были направлены против фигуры — не поверите — министра здравоохранения, которого ненавидят все антипрививочники, которые, как хорошо известно, все как один путчисты.

Так или иначе, но с утра несколько тысяч полицейских провели обыски аж в 130 домах, где и задержали несколько десятков потенциальных захватчиков. Как представляется, еще далеко не всех. По имеющейся информации, речь идет о членах некоей организации рейхсбюргеров, которая психологически застряла где-то в XIX веке, считая кайзеровскую Германию единственным легитимным государством. Вообще трудно представить, что кучка исторических идеалистов всерьез хотела реставрации монархии во главе с неким представителем тюрингского княжеского рода.

Однако власти страны, видимо, для нагнетания напряженности и подкрепления серьезности сообщения, объявили общественности, что среди задержанных есть не просто отставные военные, но даже представители самых элитных специальных частей. А эти ребята, мол, не просто бюргеры. Ничего тяжелее пивной кружки не поднимавшие.

Собственно, за последние сорок лет на Западе уже были случаи подобных осуществленных выступлений. В 1981 году в Испании бойцы национальной гвардии (Guardia Civil) ворвались прямо на заседание испанского парламента. Тогда это восприняли как последний бой франкистов с нарождавшейся демократией. Естественно, для парламентариев все ограничилось легким испугом, многие залезли тогда под кресла.

Фото: Tyler Merbler from USA/CC BY 2.0 /Wikimedia Commons Захват Капитолия в США

А на наших глазах в 2020 году в Вашингтоне после возникших подозрений в фальсификации результатов президентских выборов недовольные захватили на непродолжительное время здание Капитолия. Участники того путча уже получили немалые сроки. Но в обоих случаях речь шла о реальном вторжении в крепости парламентаризма, а в Германии же начались аресты за якобы только выявленные намерения поколебать федеральную демократию.

Конечно, с течением времени мы узнаем истинную подоплеку всего произошедшего. Пока же можно апеллировать к некоторым предположениям. Естественно, будут утверждать, что вашингтонские стратеги решили еще раз повторить прежний, обкатанный за океаном сценарий, позволивший нанести сильный удар по сторонникам Трампа и укрепить позиции избранного Байдена. Не исключено, что пришло время показать, что сейчас альтернативой канцлеру Шольцу и его многоцветному правительству могут стать только такие странные заговорщики с непредсказуемыми планами действий.

Вполне можно допустить, что путчистов при всей их явной опереточности попытаются связать с радикальными силами, раздражающими политический проамериканский истеблишмент. Прежде всего — с партией «Альтернатива для Германии», которой настоятельно порекомендуют вести себя тише.

Пока нет указаний на то, что расследование выведет на «русский след». Но это пока. Время вольных газетных интерпретаций еще не пришло. Другое дело, что суета вокруг разгрома путча может истолковываться как жесткий сигнал в адрес тех немецких промышленных кругов, что все еще выступают за сохранение экономических связей с Россией. Фактически путч создает повод для серьезной перекройки немецкого политического ландшафта. Выходит же, что на святые ценности Запада покушаются со всех сторон. Даже в эпицентре этих ценностей.

Путч может представляться и крайне несерьезным предприятием, но гайки будут закручены.