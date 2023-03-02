Германию охватила волна нападений на беженцев

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Германию охватила новая волна столкновений местных жителей с мигрантами, участились случаи нападений на общежития для беженцев, сообщает немецкая газета со ссылкой на предварительные данные, предоставленные МВД ФРГ. За 2022 год был зафиксирован 121 подобный случай, тогда как в 2021 году нападений было 70, сообщает EADaily.

Как уточняет издание, в ведомстве такую тенденцию связывают со снятием коронавирусных ограничений и усилившимся притоком мигрантов в Германию. В страну прибыло около одного млн беженцев из Украины, также было зарегистрировано 218 тысяч первичных прошений о предоставлении убежища.

За пределами общежитий было зафиксировано 1 248 случаев нападений на мигрантов в 2022 году. В сравнении с 2021 годом этот показатель практически не изменился — тогда было зарегистрировано 1 259 подобных случаев. В МВД отмечают, что данные за прошлый год значительно ниже, чем в 2015 году, когда Германия была на пике миграционного кризиса.

Политический аналитик Александр Асафов ранее заявил, что Европа может столкнуться с новой волной беженцев из Сирии на фоне землетрясения. По его словам, оставшиеся без жилья сирийцы могут попытаться переехать в западные страны. Эксперт предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года.