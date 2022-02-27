Германия выделила €15 млн гумпомощи Украине

Власти Германии выделили €15 млн гуманитарной помощи Украине, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По словам дипломата, республика должна позаботиться, чтобы жители Украины смогли быстро получить всё самое необходимое, пишет РИА Новости.

Мы должны позаботиться, чтобы люди на Украине быстро получали самое необходимое — медицинские средства, безопасное жильё. С этой целью мы выделили 5 млн евро в рамках ООН. Мы выделяем в ближайшее время Международному комитету Красного Креста дополнительные 10 млн евро помощи, — заявила она на экстренном заседании бундестага.

Бербок добавила, что также ведётся подготовка для помощи украинским беженцам. Свои действия в этом направлении ФРГ координирует не только со странами ЕС, но и со всем миром, например с властями Канады.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит $54 млн на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали в результате боевых действий.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди 26 февраля сообщил, что Украину покинули уже более 150 тысяч человек. Половина беженцев отправилась в Польшу, другая часть направилась в Венгрию, Молдавию, Румынию и ряд других стран.