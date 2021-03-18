Германия возобновит применение вакцины от AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/fc6c80c6-a500-11e9-aac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Германия намерена возобновить применение вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca уже с пятницы, 19 марта. Об этом сообщил глава немецкого Минздрава Йенс Шпан.

По словам Шпана, общей целью всех 16 федеральных земель Германии является скорейшее возобновление прививок вакциной AstraZeneca. Министр подчеркнул, что решение о временном прекращении использования препарата было правильным, так как случаи тяжёлых побочных эффектов полностью не исключены.

Шпан также сказал, что отныне врачи будут подробнее информировать пожилых пациентов об угрозе побочных эффектов. Об этом сообщает ТАСС.

К вакцинации от коронавируса в Германии приступили в конце декабря 2020 года. В настоящее время там используют препараты консорциума BioNTech — Pfizer, а также препарат от компании Moderna.

Кроме того, со следующей недели возобновят использование вакцины от AstraZeneca Португалия и Испания, сообщают местные СМИ.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пришло к выводу, что польза от применения вакцины AstraZeneca превосходит вероятные риски. В агентстве заверили, что препарат является эффективным и безопасным. Об этом писал NEWS.ru.