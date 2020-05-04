Германия вложит в создание вакцины от коронавируса €525 млн

https://static.news.ru/photo/0370b674-8e14-11ea-922e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Берлин выделит на разработку вакцины от COVID-19 €525 млн. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе международной донорской онлайн-конференции «Глобальный ответ на коронавирус».

Меркель добавила, что Германия продолжит выполнять свои обязательства по укреплению глобальной системы здравоохранения. На эти цели предполагается выделить €1,3 млрд.

Кроме того, немецкие власти планируют нарастить объём гуманитарной помощи другим странам в рамках пандемии, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что британский премьер-министр Борис Джонсон призвал страны объединиться в поисках вакцины. Поиск лекарства он назвал первоочередной задачей современности.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели свыше 1,1 млн.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались 764.