Германия вложит в создание вакцины от коронавируса €525 млн

Берлин выделит на разработку вакцины от COVID-19 €525 млн. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе международной донорской онлайн-конференции «Глобальный ответ на коронавирус».
Меркель добавила, что Германия продолжит выполнять свои обязательства по укреплению глобальной системы здравоохранения. На эти цели предполагается выделить €1,3 млрд.
Кроме того, немецкие власти планируют нарастить объём гуманитарной помощи другим странам в рамках пандемии,
Ранее NEWS.ru писал, что британский премьер-министр Борис Джонсон призвал страны объединиться в поисках вакцины. Поиск лекарства он назвал первоочередной задачей современности.
В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели свыше 1,1 млн.
В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались 764.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен