Германия сообщила об остановке «Северного потока» Регулятор ФРГ сообщил о прекращении прокачки газа по «Северному потоку» из-за плановых работ

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) объявило об остановке прокачки газа по «Северному потоку» из-за плановых профилактических работ, пишет ТАСС со ссылкой на отчет о ситуации с газоснабжением страны. Указывается, что техобслуживание магистрали продлится до 21 июля.

С сегодняшнего дня «Северный поток» обслуживается «Газпромом». Таким образом, потоки газа по «Северному потоку» в настоящее время составляют 0%, — говорится в сообщении регулятора.

При этом уточняется, что ситуация с газоснабжением довольно напряженная и нельзя исключать ее ухудшения. Газохранилища в Германии заполнены на 64,6%.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» прекратились 11 июля с 07:00 мск. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании Nord Stream AG. Обе нитки магистрали останавливаются до 21 июля для проведения профилактики, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Bild тем временем пишет, что в Германии испугались возможного решения президента России Владимира Путина навсегда остановить поставки газа в Европу. В издании напомнили, что профилактические работы на «Северном потоке» займут всего 10 дней. Однако геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы делать долгосрочные прогнозы, отмечают журналисты.