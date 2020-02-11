https://static.news.ru/photo/4d3b86d2-4d08-11ea-9378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Баварии. Число инфицированных в Германии достигло 16 человек.

По сообщению баварского Минздрава, оба заболевших связаны с фирмой Webasto — её сотрудники стали первыми заражёнными в стране. Большинство немцев, у которых выявили вирус, также связаны с этой компанией из города Штарнберг.

Как писал NEWS.ru, жертвами начавшейся в декабре эпидемии коронавируса стали около тысячи человек, выздоровели более 4 тысяч. К 11 февраля зафиксировано 43,1 тысячи случаев заражения — за пределами Китая лишь несколько десятков.