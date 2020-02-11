Два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Баварии. Число инфицированных в Германии достигло 16 человек.
По сообщению баварского Минздрава, оба заболевших связаны с фирмой Webasto — её сотрудники стали первыми заражёнными в стране. Большинство немцев, у которых выявили вирус, также связаны с этой компанией из города Штарнберг.
Как писал NEWS.ru, жертвами начавшейся в декабре эпидемии коронавируса стали около тысячи человек, выздоровели более 4 тысяч. К 11 февраля зафиксировано 43,1 тысячи случаев заражения — за пределами Китая лишь несколько десятков.
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