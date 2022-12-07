Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot Глава МО Польши Блащак: Берлин не стал передавать Киеву ЗРК Patriot, их оставят в Варшаве

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Германия отказалась поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. В результате их разместят в Польше. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев, — написал Блащак.

Он добавил, что в настоящее время ведомства приступают к согласованиям поставки пусковых установок в Польшу и подключению их к своей системе управления.

21 ноября руководители Минобороны Германии и Польши достигли договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила глава немецкого ведомства Кристина Ламбрехт. Договоренности были достигнуты на фоне событий, произошедших на границе Польши и Украины.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился с письмом к коллеге из Германии Кристине Ламбрехт с предложением разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Предложение последовало после того, как Берлин согласился поставить ЗРК Patriot Польше. Об этом же заявил впоследствии и Ярослав Качиньский.