Германия объявила почти все соседние страны зонами риска по коронавирусу

Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) добавил Чехию, Люксембург и австрийский регион Тироль в перечень территорий с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
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Немецкие вирусологи определили как опасные уже 15 государств из 27 членов Евросоюза. Единственный сосед Германии, которого пока не отнесли к зоне риска, — это Польша. Граждане ФРГ, которые возвращаются из указанных в списке мест, обязаны сдать тест на COVID-19 и оставаться на карантине до получения результатов.
Как писал NEWS.ru, ранее немецкая компания Bosch представила свою новую разработку — систему тестирования на коронавирус, которая сообщает результат уже через 39 минут, что является самой быстрой технологией тестирования на основе ПЦР в мире.
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