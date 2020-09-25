Германия объявила почти все соседние страны зонами риска по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/edafcf20-ff5e-11ea-82af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) добавил Чехию, Люксембург и австрийский регион Тироль в перечень территорий с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщает ТАСС. Список коронавирусных зон риска постоянно обновляется. В него включаются страны или регионы, где на 100 тысяч человек приходится 50 случаев заражения за неделю. Гражданам ФРГ рекомендуется воздержаться от посещения указанных в перечне территорий.

Немецкие вирусологи определили как опасные уже 15 государств из 27 членов Евросоюза. Единственный сосед Германии, которого пока не отнесли к зоне риска, — это Польша. Граждане ФРГ, которые возвращаются из указанных в списке мест, обязаны сдать тест на COVID-19 и оставаться на карантине до получения результатов.

Как писал NEWS.ru, ранее немецкая компания Bosch представила свою новую разработку — систему тестирования на коронавирус, которая сообщает результат уже через 39 минут, что является самой быстрой технологией тестирования на основе ПЦР в мире.