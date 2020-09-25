Самую быструю в мире тест-систему на COVID-19 изобрели в Германии

https://static.news.ru/photo/8365864a-ff37-11ea-b77a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Немецкая компания Bosch разработала систему тестирования на коронавирус, которая сообщает результат уже через 39 минут, что является самой быстрой технологией тестирования на основе ПЦР в мире.

Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Результат теста надёжно устанавливается в течение 39 минут. В мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе ПЦР, — приводит РИА Новости заявление компании.

Bosch рассчитывает, что их продукция найдёт применение в местах мобильного тестирования, когда необходимо быстро получить результат, например, в аэропортах или на автостоянках автобана. Как уточняет компания, продукт уже доступен для применения в Европе. Чувствительность тестирования составляет 98%, а специфичность 100%.

Первый вариант тест-системы на основе прибора Vivalytic был разработан в марте и давал результат за два с половиной часа. Компания планирует и дальше совершенствовать технологию. Так, с октября один картридж Vivalytic можно будет использовать для тестирования пяти человек, что позволит увеличить количество проводимых тестов. К концу 2020 года Bosch рассчитывает, что мощности тестирования предприятия приблизятся к миллиону.

Ранее инновационная биотехнологическая компания «Система-Биотех», входящая в группу АФК «Система», зарегистрировала в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения экспресс-тесты по выявлению коронавируса. Как рассказали в компании, тесты позволяют получить результат в лаборатории всего за 15 минут и является альтернативой метода ПЦР.

Новая тест-система, получившая название REAL RNA, выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образце биологического материала человека с высокой точностью (85%) методом изотермической петлевой амплификации примерно в 5 раз быстрее по сравнению со стандартным ПЦР, на который тратится около полутора часов.

По словам управляющего партнёра АФК «Системы» Артёма Сиразутдинова, если колориметрический экспресс-тест можно использовать в любом месте и за полчаса определять инфицированных по цвету жидкости в пробирке, то REAL RNA значительно повышает скорость проведения ПЦР-теста в лабораториях.

Выпускать новые тесты планируется на заводе «Биннофарм» (входит в Alium), который также производит первую российскую вакцину против коронавируса. Ожидается, что в сотрудничестве с заводом компания сможет производить тест-системы в объёме порядка 100 тысяч реакций в неделю, писал NEWS.ru.