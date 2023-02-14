Германия наладит производство боеприпасов для поставляемых Украине Gepard

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Германия налаживает производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, чтобы поставить их Украине, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, которые передает Reuters, соответствующие контракты уже подписаны. Писториус также обратился к представителям оборонной промышленности с просьбой увеличить мощности на производстве боеприпасов.

Мы быстро начнем собственное производство боеприпасов [для установок] «Гепард» в компании Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части противовоздушной обороны, — сказал Писториус.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о поставках Украине зенитных танков Gepard и указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО IRIS-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо», при этом воздержавшись от эскалации конфликта. Между тем Швейцария отклонила запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для Gepard, обосновав эту позицию традиционным нейтралитетом Берна.