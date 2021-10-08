Германия начала расследование в отношении Лукашенко из-за мигрантов

Власти Германии расследуют причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. С августа через Белоруссию в Германию прибыло почти четыре тысячи беженцев. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

В ФРГ отмечают увеличение количества мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Сообщается, что только за первую неделю октября было выявлено 1183 человека. Большинство из них приезжают из Ирака и Сирии.

Для властей Германии очевидно, что таким образом белорусский диктатор Александр Лукашенко хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций посредством организованной на государственном уровне контрабанды, — сообщает издание.

Немецкие органы рассматривают Лукашенко в качестве организатора этого неконтролируемого миграционного потока. Отмечается, что беженцы прибывают в Минск из аэропортов стран Ближнего Востока. После этого местные пограничники или добровольцы вывозят людей к польской границе — в места, где нет пограничников. Оказавшись в ЕС, беженцы направляются в Германию.

За помощь в нелегальном переходе границы каждый мигрант должен заплатить до четырёх тысяч евро.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Россия причастна к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы. По его мнению, противостоять этому можно, усилив санкции в отношении Москвы.