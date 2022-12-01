Шольц: Германия намерена держать 30 тысяч солдат для защиты НАТО

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Власти Германии с 2025-го намерены держать 30 тысяч солдат бундесвера для защиты НАТО, сообщил 1 декабря немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам, миссия будет расширяться для помощи союзникам. Количество солдат в сравнении с текущим годом увеличится на три тысячи. Канцлер рассказал об этом после переговоров с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости.

Бундесвер в этом году держал наготове для Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force) более 14 тысяч солдат, в следующем году их будет 17 тысяч, — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что ФРГ нарастит миссию по защите союзников по Альянсу. С 2025 года в будут держать в высокой готовности 30 тысяч солдат.

Ранее Шольц сказал, что предложение Германии отправить западные системы ПВО Patriot в Польшу остается в силе, при этом Берлин не намерен передавать эти системы Украине.

Берлин отказался от отправки систем ПВО на Украину из-за опасности втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией и невозможности быстро обучить операторов для этих систем, пишет The Independent со ссылкой на слова канцлера ФРГ.