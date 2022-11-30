Шольц подтвердил решение ФРГ отправить системы ПВО Patriot в Польшу Шольц подтвердил решение ФРГ отправить системы ПВО Patriot в Польшу вместо Украины

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Предложение Германии отправить западные системы ПВО Patriot в Польшу остается в силе, при этом Берлин не намерен передавать эти системы Украине, пишет The Independent со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца. По мнению обозревателей, Берлин отказался от отправки систем ПВО на Украину из-за опасности втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией и невозможности быстро обучить операторов для этих систем.

Наше предложение польскому правительству защитить свою страну [с помощью переданных комплексов ПВО] еще не снято с повестки дня, — заявил Шольц.

21 ноября руководство Минобороны Германии и Польши достигло договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила глава немецкого ведомства Кристина Ламбрехт. Договоренности были достигнуты на фоне событий, произошедших на границе Польши и Украины.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился с письмом к коллеге из Германии Кристине Ламбрехт с предложением разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Предложение последовало после того, как Берлин согласился поставить ЗРК Patriot Польше.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в случае поставок на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot они станут законными целями для Вооруженных сил России. Он также выразил надежду, что «атлантические импотенты это понимают».