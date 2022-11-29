Медведев сообщил о последствиях для НАТО при поставках ЗРК Patriot Украине Медведев: ЗРК Patriot станут законной целью ВС России в случае их отправки на Украину

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram сообщил, что в случае поставок на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot они станут законными целями для Вооруженных сил России. Он также выразил надежду, что «атлантические импотенты это понимают».

Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооружённых сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают, — написал Медведев.

29 ноября Столтенберг заявил, что страны НАТО ведут дискуссию о возможных поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Представитель Пентагона Патрик Райдер в этот же день сообщил, что США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы ПВО Patriot. При этом он добавил, что Вашингтон продолжит консультации со своими союзниками и партнерами относительно вооружений, в наибольшей степени отвечающим оборонным нуждам Украины.

Также сообщалось, что руководство Минобороны Германии и Польши достигло договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.