Столтенберг: в НАТО идет дискуссия о поставках ЗРК Patriot Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Страны НАТО ведут дискуссию о возможных поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний глав МИД стран Блока. Трансляцию его выступления вел сайт НАТО.

Наши дискуссии касаются как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют, — сказал он.

Ранее сообщалось, что руководство Минобороны Германии и Польши достигло договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.

Такие предложения поступили после инцидента, произошедшего 15 ноября. СМИ страны сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.