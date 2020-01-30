https://static.news.ru/photo/e10101b6-4368-11ea-9862-fa163e074e61_660.jpg Мария Пейчинович-Бурич Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич встретилась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

По данным пресс-службы организации, генсек обратилась к российской стороне с призывом подписать Конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

В СЕ также отметили, что переговоры Пейчинович-Бурич с Москальковой прошли в тёплой и конструктивной атмосфере, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Государственной думы Оксана Пушкина вновь пожаловалась главе МВД на угрозы убийством из-за работы над законопроектом о профилактике домашнего насилия.