Генпрокуратура ЛНР возбудила дело на Протасевича

https://static.news.ru/photo/cf051d98-bef1-11eb-8bd5-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: facebook.com/pr0tez/Global Look Press

Сотрудники Генеральной прокуратуры самопровозглашённой Луганской народной республики возбудили уголовное дело в отношении основателя белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом журналистам сообщили представители ведомства, передаёт «Интерфакс».

Как уверяет следствие, в первый год войны в Донбассе журналист добровольно вступил в украинский батальон «Азов». Военное подразделение в ЛНР признано террористическим. По имеющимся данным, Протасевич воевал до зимы 2015 года. Он был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

Протасевич обстреливал населённые пункты самопровозглашённой Донецкой народной республики из тяжёлого вооружения: пушек МТ-12, гаубиц Д-30, миномётов и зенитных установок. В результате погибли и были ранены мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура, — заявили в прокуратуре.

До этого в СМИ уже были распространены сведения, согласно которым Протасевич якобы воевал на территории Донбасса в составе батальона «Азов». Также имеется информация, свидетельствующая о том, что источником вышеуказанных данных является анонимный Telegram-канал с говорящим названием «Жёлтые сливы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, в результате которой был задержан Протасевич. Политик обвинил журналиста в убийствах людей на Украине и назвал его «подонком».