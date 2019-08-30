https://static.news.ru/photo/b42cad1e-cbe7-11e9-968e-fa163e074e61_660.jpg Фото: dbr.gov.ua/Facebook

Силовые службы Украины задержали всех четырёх вымогателей, которые требовали у бывшего сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт» больше полумиллиона долларов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Там уточнили, что злоумышленники были взяты под стражу во время получения денег. Причём, спецоперация проходила практически под окнами администрации президента.

О раскрытой афёре стало известно после публикации в Facebook, которую разместил глава офиса Зеленского Андрей Богдан. Он рассказал, что группа злоумышленников, представившись высокопоставленными чиновниками администрации главы государства, пообещали руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром». За содействие они попросили $570 тысяч.

Однако изначально появилась информация, что задержаны лишь двое из четверых вымогателей. Пресс-служба ГБР заверила: поймать удалось всех.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Фигурантам грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее News.ru писал, что, комментируя этот случай, Богдан заявил: в офисе Зеленского взяток не берут. По его словам, во властных структурах всё изменилось.