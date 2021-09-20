«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока — 2»

Несмотря на то что есть явные проблемы с сертификацией «Северного потока — 2», «Газпром» сохраняет планы запустить газопровод до конца 2021 года и прокачать 5,6 миллиарда кубометров. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

Компания пока не раскрывает точную дату запуска. Однако руководство не раз говорило , что это произойдёт до конца текущего года.

Недавно депутат Европарламента от фракции «зелёных» Райнхард Бютикофер рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» может превратиться в инвестиционные руины, если проект будет нарушать энергетическое законодательство Евросоюза.

В свою очередь Украина может остаться без транзита газа из-за запуска «Северного потока — 2». Такое мнение высказала заместитель министра энергетики Елена Зеркаль в статье для «Европейской правды». При этом она нашла способ, который поможет «победить» российский газопровод.

Также сообщалось, что представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф заявил, что отношение Германии к газопроводу «Северный поток — 2» может измениться, если на выборах в правительство победит партия «Зелёные». Он отметил, что возникнут проблемы с поставками после пересмотра соглашений.