https://static.news.ru/photo/2ca8acce-20b2-11ea-a11b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Одним из двух высланных из ФРГ сотрудников посольства России в Берлине является Евгений Суцкий, который более двух лет занимал должность заместителя военного атташе.

В Германии мужчина жил с июня 2017 года вместе с супругой, работал на ГРУ. После того как Суцкий был выслан из ФРГ, российская дипмиссия удалила статью об одной из его лекций в школе при посольстве, но забыла стереть фотографии, отмечает журналист издания Bild.

Sutskiy, who's wife was also educated by the GRU in Moscow and lived with him in Berlin until December, did many other things we don't know about.

What we do know is that he helped indoctrinating Russian diplomats' children by giving lectures at the Russian Embassy's school. pic.twitter.com/96004tDwpi — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 16, 2019

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании преступления, несмотря на неоднократные запросы немецких властей. Посол России в Германии Сергей Нечаев пообещал Берлину помощь в расследовании убийства Хангошвили. Дипломат отметил важность устранения возможных недостатков в двустороннем сотрудничестве.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел РФ ответило зеркальной мерой на высылку двух российских дипломатов из ФРГ. Два сотрудника посольства Германии в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи дней.