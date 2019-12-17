Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Одним из двух высланных из ФРГ сотрудников посольства России в Берлине является Евгений Суцкий, который более двух лет занимал должность заместителя военного атташе.

В Германии мужчина жил с июня 2017 года вместе с супругой, работал на ГРУ. После того как Суцкий был выслан из ФРГ, российская дипмиссия удалила статью об одной из его лекций в школе при посольстве, но забыла стереть фотографии, отмечает журналист издания Bild.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании преступления, несмотря на неоднократные запросы немецких властей. Посол России в Германии Сергей Нечаев пообещал Берлину помощь в расследовании убийства Хангошвили. Дипломат отметил важность устранения возможных недостатков в двустороннем сотрудничестве.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел РФ ответило зеркальной мерой на высылку двух российских дипломатов из ФРГ. Два сотрудника посольства Германии в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи дней.

Paul Zinken/dpa/Global Look Press

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