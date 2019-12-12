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Вашингтон готовится принять очередной акт из серии «вор кричит: держи вора!». Об этом заявил сенатор Константин Косачев, комментируя одобренный комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США законопроект, который обязывает госсекретаря Майкла Помпео рассмотреть вопрос о том, является ли РФ спонсором терроризма.

Член Совета Федерации подчеркнул, что обоснования американской стороны поражают своей «логичностью». Автор документа сенатор Гарднер, по словам Косачева, заявил, что Москва «поддерживает кровавый режим Башара Асада». То есть поддержка законных...