Министерство иностранных дел РФ ответило зеркальной мерой на высылку двух российских дипломатов из Германии. Два сотрудника посольства ФРГ в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи дней.
Российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персоной нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток, — цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.
Соответствующая нота была вручена послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру.
Как писал NEWS.ru, 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло 23 августа. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании убийства, несмотря на неоднократные запросы немецких властей.