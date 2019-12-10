https://static.news.ru/photo/a431707e-1bf7-11ea-bea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Посол России в Германии Сергей Нечаев пообещал Берлину помощь в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, застреленного в августе. Дипломат отметил важность устранения возможных недостатков в двустороннем сотрудничестве.

Я думаю, что сотрудничество по всем направлениям, в принципе, велось. Не знаю, однако, в какой степени, — цитирует Нечаева Neue Osnabrücker Zeitung.

Он пояснил, что ранее правовые органы РФ и ФРГ работали по партнёрским каналам. Именно их посол предложил использовать для облегчения работы следователей, занимающихся раскрытием преступления.

Если есть какие-либо недостатки, их следует найти и устранить, — подчеркнул Нечаев.

Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестован россиянин. 4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве. Москва пообещала зеркально ответить на выдворение дипломатов.

После инцидента в Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства. Это, предположительно, может стать угрозой для дальнейшего тесного сотрудничества между двумя странами. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала дождаться окончания расследования убийства гражданина Грузии в Берлине и до этого момента отказаться от спекуляций.

Подозреваемый в совершении убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили россиянин ради собственной безопасности был переведён из следственного изолятора в берлинском районе Моабит в крыло строгого режима тюрьмы Тегель, писал NEWS.ru. Следователи Госуправления уголовной полиции ФРГ пришли к выводу, что гражданину России угрожает опасность.

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель о содействии в расследовании дела заявил о причастности Хангошвили к терактам в московском метро.